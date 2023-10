Formula 1 | Le due Alpine in quarta fila nel Gran Premio del Qatar

Venerdì soddisfacente per l’Alpine in Qatar. Gasly e Ocon hanno fatto un ottimo lavoro, portando le rispettive vetture in Q3, e scatteranno l’uno davanti all’altro in quarta fila. Dopo le grandi polemiche del Giappone, evidentemente smaltite, quantomeno all’apparenza, in queste due settimane, i piloti francesi sono riusciti a mettere tutto insieme con la squadra, fare quadrato e gestire al meglio una giornata complicata nella quale si è andati in parco chiuso praticamente dopo una sola sessione di libere visto il format con la Sprint Race.

“Sono molto felice di tornare in Q3 – ha detto Gasly. Fin da inizio giornata ho avuto un buon feeling con la vettura, sentivo di poter spingere subito al limite la monoposto. Ho fatto un bel giro in Q2, è stato lo stesso in Q3 e questo mi ha messo in una buona posizione. La squadra ha fatto un gran venerdì, speriamo di poter conquistare punti importanti nei prossimi giorni. Il campo è ristretto, molto più di quanto pensassi, quindi vedremo cosa possiamo fare per riprendere alcune delle vetture davanti. Ora c’è la Sprint, vogliamo avere un’altra bella giornata”.

“Fantastico tornare a guidare qui in Qatar – ha dichiarato Ocon. E’ stata un’ottima sessione per tutta la squadra con entrambe le macchine in Q3 in qualifica. La giornata è iniziata con una sessione di libere intensa, abbiamo ottimizzato bene le modifiche per arrivare con un buon bilanciamento in qualifica. La squadra ha fatto un ottimo lavoro, riuscendo a cambiare rapidamente la situazione in condizioni così complicate, gestendo benissimo le sessioni. Siamo in una buona posizione di partenza per la gara di domenica, ma adesso concentriamoci sulla giornata Sprint con qualifiche e mini Race, possiamo ottenere punti preziosi”.