F1 | Gasly elogia “la miglior Alpine di sempre”

Dopo le prime tre gare della stagione 2026 di Formula 1, in casa Alpine si respira un clima di fiducia ma anche di tensioni esterne. Da un lato, Pierre Gasly ha espresso grande soddisfazione per le prestazioni della monoposto, definendola senza mezzi termini la migliore mai avuta in carriera. Dall’altro, il team francese si è trovato costretto a intervenire pubblicamente per respingere le accuse, sempre più insistenti, di un presunto trattamento non equo nei confronti del compagno di squadra, Franco Colapinto. Alcuni tifosi dell’argentino infatti, sono arrivati a suggerire che non stia ricevendo una vettura allo stesso livello spingendo così il team francese a pubblicare una nota molto decisa.

“Il team si impegna a mettere in pista le due vetture più veloci possibili e a garantire pari opportunità a entrambi i piloti per essere competitivi e ottenere punti importanti per il campionato. In alcuni casi, per accelerare lo sviluppo e gestire la produzione, è possibile che solo alcune componenti o aggiornamenti siano disponibili per determinati eventi. Tuttavia, non è mai l’approccio desiderato: se un aggiornamento migliora le prestazioni, vogliamo che sia disponibile subito su entrambe le vetture. Anche quest’anno è stato così: sia Pierre che Franco hanno utilizzato lo stesso equipaggiamento, salvo piccole differenze in Cina legate alla sostituzione di componenti del cambio. Franco è il nostro pilota e il team ha fiducia in lui, così come lui ne ha nel team. Questo dimostra il nostro impegno nei suoi confronti e il suo ruolo alla pari con Pierre. Qualsiasi ipotesi di sabotaggio o di trattamento diverso tra le due vetture è totalmente infondata”.

Gasly: “Migliore Alpine di sempre”

Gasly, che attualmente si trova ottavo nella classifica Mondiale con un totale di quindici punti, continua a guardare con ottimismo ai progressi della vettura. Il francese ha sottolineato come uno dei principali punti di forza dell’Alpine sia la sua versatilità, capace di adattarsi a diverse tipologie di circuito. Un aspetto che rappresenta una solida base su cui costruire ulteriori miglioramenti nel corso dell’anno.

“Sono contento che la nostra vettura funzioni bene su tutti i tipi di circuito. È una grande iniezione di fiducia. A Suzuka, ero circa tre o quattro decimi al giro dietro Hamilton. La Ferrari è il prossimo obiettivo e dobbiamo fare tutto il possibile per raggiungerla. Al momento il divario è ancora troppo grande per essere davvero in lotta per un podio, ma dopo la pausa estiva mi piacerebbe vederci nello stesso gruppo di McLaren e Ferrari”

In questo contesto, la gestione del rapporto tra Gasly e Colapinto sarà cruciale. Alpine ha voluto ribadire con forza la propria fiducia nel giovane argentino, definendolo parte integrante del progetto e assicurando che gode dello stesso status all’interno della squadra. Un messaggio importante, volto a spegnere le polemiche e a proteggere il pilota su cui il team ha chiaramente deciso di investire, nonostante le numerose critiche fatte proprio da Flavio Briatore nella scorsa stagione, lasciassero intendere tutt’altro.

La stagione è ancora lunga e tutto può cambiare rapidamente. Ma se da un lato Alpine sembra aver trovato una base tecnica solida su cui costruire, dall’altro dovrà continuare a gestire con attenzione anche la dimensione mediatica e il rapporto con i tifosi. Perché, come dimostrano le recenti polemiche, in Formula 1 non è solo la pista a determinare il clima intorno a una squadra.

Per Colapinto che al contrario del compagno di squadra non ha ancora ottenuto risultati soddisfacenti e occupa la quindicesima posizione nella classifica iridata con un solo punto, la sfida è duplice: da un lato migliorare le proprie prestazioni in pista, dall’altro gestire la pressione mediatica. L’incidente con OliverBearman durante il Gran Premio del Giappone a Suzuka, ha aggiunto ulteriore attenzione su di lui, rendendo ancora più delicato il suo momento. Proprio per evitare ipotesi di sabotaggio e complotti, Alpine è intervenuta anche su questo aspetto, scagionando il pilota argentino dalla responsabilità per l’incidente e puntando invece il dito contro i nuovi regolamenti.

“Le alte velocità relative sono una caratteristica di queste vetture e, come dichiarato dalla FIA, la questione verrà analizzata attentamente nelle prossime settimane. La FIA ha inoltre esaminato l’incidente tra Franco e Ollie durante la gara e ha stabilito che non fosse necessaria alcuna ulteriore azione”, si legge nel comunicato stampa Alpine.