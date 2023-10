Formula 1 | McLaren MCL60, Bobbi spiega i punti forti della vettura di Piastri e Norris [VIDEO]

Formula 1 McLaren MCL60 – Presente all’interno del paddock di Losail, teatro del prossimo Gran Premio del Qatar di Formula 1, Matteo Bobbi ha analizzato le soluzioni tecniche presenti nella McLaren MCL60 di Lando Norris ed Oscar Piastri, precisando come la scuderia inglese – dal GP di Baku ad oggi – abbia letteralmente rivoluzionato il concept della monoposto, trovando non solo performance, ma una strada estremamente valida per il medio e lungo periodo.

Grazie alle tante novità tecniche introdotte da metà stagione in poi, Norris e Piastri sono riusciti gara dopo gara a scalare posizioni, arrivando ad occupare il ruolo di seconda forza alle spalle della Red Bull. Una crescita continua, confermata anche questo fine settimana in Qatar – tralasciando il problema dei track limits in Q3 – che la compagine di Andrea Stella vuole ribadire negli appuntamenti conclusivi di questa stagione 2023 di Formula 1.





