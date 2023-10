Formula 1 | Russell porta la Mercedes in prima fila in Qatar

George Russell ha portato la Mercedes in prima fila a Losail. Il pilota inglese si era classificato terzo, ma la penalità inflitta a Norris per track limits gli ha permesso di scalare una casella e posizionarsi al fianco di Max Verstappen. La W14 sembra avere qualcosa in più della Ferrari in Qatar, diretta rivale per la seconda piazza nel campionato costruttori, mentre la McLaren pare abbia il passo per dare fastidio alle Frecce Nere, ma le sanzioni date ai due piloti del team di Woking sembrano spianare Russell e Hamilton verso la conquista di un podio e punti pesanti in ottica mondiale.

“Sono molto contento della seconda posizione – ha dichiarato l’inglese. Le libere sono state molto impegnative, l’aderenza era bassa e c’era tanto vento. La pista era molto scivolosa e sabbiosa, e quando siamo arrivati in qualifica la temperatura dell’asfalto è scesa e le folate sono venute meno. La macchina si è comportata bene per tutta la sessione e sono soddisfatto di come abbiamo concluso. Fantastico avere Lewis adesso dietro di me, possiamo lavorare insieme con la strategia. L’obiettivo è quello di ottenere un buon risultato domenica, specialmente con McLaren e Ferrari alle nostre spalle. La gara sarà una storia completamente diversa con l’evoluzione della pista in continuo cambiamento. La Sprint ci darà una buona indicazione sull’usura delle gomme e sulla strategia migliore da adottare”.