F1 | Aston Martin, Stroll davanti ad Alonso: “Abbiamo fatto il massimo”

Per la seconda volta quest’anno, Lance Stroll si qualifica davanti al compagno di squadra Fernando Alonso. Il canadese ha dovuto lottare nelle complicate qualifiche di Spielberg, che ha visto la cancellazione di diversi tempi, compresi quelli del pilota Aston Martin. Nonostante questo, Stroll è riuscito a sferrare l’ultimo colpo nel Q3, assicurandosi la posizione su Alonso per soli diciotto millesimi. Il canadese partirà, quindi, dalla sesta posizione per la gara di domenica; è ancora tutta da scrivere, invece, la griglia per la Sprint Race.

“Sono felice del rendimento della AMR23 oggi, così come del mio giro finale; credo che abbiamo fatto il massimo in questa qualifica. I track limits hanno limitato tutti, a me sono stati cancellati un paio di tempi e ho tentato di recuperare nelle curve veloci, ma è andata così, sappiamo come va su questa pista. Sembra che le condizioni meteo siano ballerine per la Sprint, per cui è bello esserci assicurati una buona posizione per la gara di domenica”.