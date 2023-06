Formula 1 | Krack difende Stroll: “In Canada ha fatto davvero bene”

Formula 1 Krack Stroll – Nonostante gli alti e bassi dell’ultimo periodo e il confronto con Fernando Alonso, attualmente a netto favore dello spagnolo, Mike Krack ha difeso la performance messa in mostra da Lance Stroll durante l’ultimo Gran Premio del Canada, ottava prova del mondiale 2023 di Formula 1.

Intervistato da racingnews365.com, il TP dell’Aston Martin ha evidenziato la gran rimonta del canadese tra il sabato e la domenica, precisando come il portacolori della scuderia inglese sia riuscito a guidare sopra i problemi, ottenendo il massimo in termini di punti. Una performance importante che quasi certamente alzerà il morale in vista delle prossime gare.

“Penso che Lance, in Canada, abbia fatto davvero bene considerando i problemi di aderenza che ha affrontato durante le qualifiche”, ha affermato il TP dell’Aston Martin. “Quando emergono problemi di questo tipo non riesci ad avere la giusta fiducia sulla monoposto e tutto diventa difficile. In gara devo ammettere che ha guidato molto bene, trovando dei buoni tempi con tutti i composti”.

“Passare da 16° a 9° è un grande risultato, ancor più se ti ritrovi nel trenino del DRS. La seconda posizione del compagno di squadra può indurre a valutazioni negative, ma nel suo caso bisogna considerare anche da dove partiva. Sappiamo che è molto forte nei circuiti ad alta velocità e adesso affronteremo diversi tracciati con queste caratteristiche. Penso che potremo ottenere dei buoni punti nell’immediato”, ha concluso.