Formula 1 | James Allison rinnova con la Mercedes

La Mercedes ha appena annunciato il prolungamento del contratto di James Allison, direttore tecnico della squadra di Brackley. Si tratta di un rinnovo a lungo termine, considerando le importanti modifiche regolamentari che arriveranno nel 2026. Approdato nel team anglo/tedesco nel 2017 dopo il periodo in Ferrari, è stato al centro di numerosi successi, in particolare quattro titoli piloti e cinque costruttori consecutivi. Dopo un periodo nel quale è stato più defilato, avendo seguito il progetto INEOS Britannia nell’America’s Cup, ha ripreso il suo ruolo ad aprile sostituendo Mike Elliot, considerato evidentemente un flop dopo i tanti problemi avuti dalla Mercedes nell’ultimo biennio di Formula 1 con le vetture a effetto suolo.

“La Formula 1 mi ha portato molta fortuna – ha commentato Allison. Niente può però sostituire quella chiamata di Toto nel 2017 per unirmi alla Mercedes. E’ un grande privilegio continuare questa avventura, lavoro al fianco di colleghi brillanti, lottiamo insieme per conquistare il campionato”.

“Sono contento che James abbia legato il suo futuro a lungo termine con noi – ha dichiarato Toto Wolff, team principal de amministratore delegato della Mercedes. E’ il leader tecnico per eccellenza nel nostro sport, ha uno spirito incredibile, unito alla sua conoscenza, esperienza e determinazione, non è secondo a nessuno. La sua influenza e il suo impatto vanno comunque ben oltre: da quando è arrivato nel 2017 è stato per me un alleato chiave e uno sparring partner. Possiamo confrontarci a vicenda apertamente e onestamente, ha un amore duro della squadra, e questo è vitale per aiutarci a dare il meglio di noi. La cosa più importante però è che è un vero amico sul quale si può contare, non solo nei momenti migliori, ma anche in quelli difficili. E’ stato un piacere lavorare con lui negli ultimi sette anni e lo faremo ancora per molto tempo”.