Ferrari | Leclerc e Sainz chiudono un venerdì complesso a Zandvoort

Ferrari F1 GP Olanda – Il venerdì a Zandvoort si è rivelato complicato per la Scuderia Ferrari HP, che ha raccolto meno dati del previsto nelle due sessioni di prove libere del Gran Premio d’Olanda. La sessione della tarda mattinata è stata solo parzialmente utile a causa delle condizioni atmosferiche: pioggia all’inizio e forte vento per tutti i 60 minuti a disposizione. Nel pomeriggio, solo Charles Leclerc è riuscito a completare il programma, mentre Carlos Sainz è stato costretto a fermarsi dopo sette giri a causa di un problema al cambio.

Alle 12:30, Carlos è stato il primo dei due piloti Ferrari a scendere in pista, montando gomme da bagnato estremo, ma è rientrato ai box dopo due giri senza segnare alcun tempo. Poco dopo, Charles lo ha imitato, riuscendo però a registrare un tempo di 1’26″111. A venti minuti dal termine, la pioggia è cessata e l’asfalto ha iniziato ad asciugarsi, permettendo a Carlos di ottenere un buon 1’21″320 con gomme Intermedie. Negli ultimi dieci minuti, con la pista ormai adatta agli pneumatici slick, sia Sainz che Leclerc hanno montato gomme Medium, segnando rispettivamente 1’13″074 e 1’14″306, tempi che li hanno collocati in quarta e tredicesima posizione. In totale, entrambi i piloti hanno completato 15 giri ciascuno, per un totale di 30.

Nel pomeriggio, con vento intenso ma meno forte e cielo sereno, Charles e Carlos hanno iniziato il lavoro con un altro set di gomme Medium, con cui hanno registrato tempi di 1’12″670 e 1’13″108. Tuttavia, il crono di Sainz è rimasto invariato a causa del problema al cambio che lo ha costretto a terminare la sessione in anticipo. Leclerc, invece, è passato alle gomme Soft, ottenendo il suo miglior tempo in 1’11″443, valido per la nona posizione, nonostante abbia dovuto abortire il primo tentativo a causa del traffico. Nell’ultima parte della sessione, il monegasco è tornato alle gomme Medium utilizzate nei primi giri per simulare il passo gara, un’operazione cruciale visto che per domani è previsto il ritorno della pioggia, mentre per domenica si attendono temperature più basse e cielo sereno.

Sabato la squadra si concentrerà nuovamente sulla preparazione della qualifica, specialmente se la pioggia prevista si concretizzerà. L’ultima sessione di prove libere è in programma alle 11:30 CEST, mentre le qualifiche si svolgeranno alle 15:00.