Formula 1 | Hulkenberg chiude nella ghiaia le prime libere a Zandvoort [VIDEO]

Formula 1 GP Olanda Zandvoort Hulkenberg – Finale col “botto” per Nico Hulkenberg nella prima sessione di prove libere valide per il Gran Premio d’Olanda a Zandvoort, 14° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Il tedesco, poco dopo la metà della sessione di questa mattina, è finito nella ghiaia in uscita dall’ultima curva, chiudendo anzitempo la propria attività in pista.

Un contrattempo certamente fastidioso, visto che il tedesco non ha potuto ultimare il proprio programma di lavoro, ma che fortunatamente non pregiudicherà l’attività prevista questo pomeriggio. A parte una leggera toccata con le barriere, infatti, la vettura non ha subito pesanti danni e potrà essere utilizzata già dai primi minuti della sessione. Appuntamento alle 16.00 su Sky Sport F1 HD per il semaforo verde nella seconda ora di lavoro del venerdì a Zandvoort.

A slightly early end to the session for Hulkenberg after this spin 💥 The fans certainly got a close-up!#DutchGP #F1 pic.twitter.com/g2vZBqDWkf — Formula 1 (@F1) August 25, 2023