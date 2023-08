F1 | Mondiale 2008, Massa: nulla contro Hamilton, ma quel titolo era nostro

Il Mondiale 2008, o meglio l’epilogo di quella stagione che vide Lewis Hamilton laurearsi campione del mondo di un solo punto nei confronti di Felipe Massa, è tornato prepotentemente alla ribalta negli ultimi tempi in seguito alle dichiarazioni di Bernie Ecclestone (l’ex patron del Circus, a F1-insider, ha ammesso di essere a conoscenza del Crashgate di Singapore. Lo stesso Ecclestone però, alla Reuters, ha però ammesso di non ricordare tale dichiarazione) e all’azione legale intrapresa dal brasiliano ex Ferrari che ha inviato una lettera di reclamo alla FIA e alla Formula 1.

Massa, intervistato da Globo Esporte, è tornato a parlare della vicenda – una delle pagine più tristi della Formula 1 – esternando tutto la sua delusione per quanto avvenuto nella gara di Marina Bay.

“Mi fa ancora male, avevo tra le mani il campionato del mondo – ha detto Felipe – Quel titolo era nostro. Il titolo ci è stato sottratto a causa di una manipolazione. Parliamo di un episodio molto grave sia a livello sportivo che di giustizia. Pensavamo fosse uno sport pulito ed invece ci sbagliavamo. Da parte mia non ho nulla contro Hamilton, ma la battaglia riguarda una gara manipolata e sono stato io a pagarne il prezzo”.

5/5 - (4 votes)