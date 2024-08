Formula 1 | Hamilton torna a chiedere a gran voce una tappa del mondiale in Africa

Formula 1 GP Africa Hamilton – In attesa di una decisione definitiva che potrebbe arrivare nei prossimi mesi, Lewis Hamilton ha nuovamente chiesto con insistenza l’inclusione di una tappa del mondiale di Formula 1 in Africa. Intervistato dai media internazionali giovedì a Zandvoort, sede del prossimo Gran Premio d’Olanda, il sette volte campione del mondo ha ribadito un concetto espresso più volte nell’ultimo anno e mezzo, sottolineando come un ambiente ormai multietnico come la Formula 1 non possa più permettersi di ignorare un continente come quello africano.

Sudafrica, ma anche Ruanda come soluzioni

L’Africa, ricordiamo, è assente dal calendario dal 1993, anno in cui si svolse l’ultimo GP del Sudafrica. Fino a qualche mese fa, sembrava certo che il Sudafrica potesse ottenere uno slot già a partire dalla stagione 2026. Tuttavia, problemi economici e di partnership hanno successivamente portato il progetto a una fase di stasi, criticata duramente da Stefano Domenicali (CEO di Formula One Group), e successivamente al completo arresto. Diversa è invece la situazione per il Ruanda, la cui candidatura risale a poche settimane fa. Questa soluzione sembra essere gradita da Liberty Media e, secondo quanto affermato da Domenicali, le prime discussioni hanno avuto esiti positivi. La speranza comune è di trovare un punto d’incontro per il 2026 o il 2027.

Hamilton chiede un GP in Africa

“Più esplori l’Africa, più ti rendi conto che è giunto il momento di avere una gara in questo continente. È il momento giusto al 100%. Non possiamo continuare ad aggiungere gare in altre località e ignorare l’Africa, da cui il mondo trae tanto senza restituire nulla. Credo che avere un Gran Premio lì potrebbe davvero mettere in luce quanto sia straordinario questo luogo, portando turismo e benefici di vario genere. L’attuale giustificazione è che forse non ci sono piste pronte, ma almeno una pista è già disponibile. Il Ruanda è uno dei posti più belli che abbia mai visitato e ho parlato con persone sia in Ruanda che in Sudafrica”.