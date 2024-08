F1 | Alpine sceglie Jack Doohan per la stagione 2025 di Formula 1

F1 Alpine Doohan – Sarà Jack Doohan ad affiancare Pierre Gasly in Alpine a partire dalla stagione 2025 di Formula 1. Dopo le numerose indiscrezioni delle ultime settimane, lo staff diretto da Luca De Meo e Flavio Briatore ha deciso di riporre la massima fiducia nel potenziale dell’australiano, promuovendolo al ruolo di pilota ufficiale in sostituzione di Esteban Ocon.

Classe 2003 e autore di diverse buone prestazioni in F3 e F2, Doohan fa parte dell’Academy del marchio francese e quest’anno ha avuto l’opportunità di guidare nelle FP1 in Canada e Gran Bretagna. Queste due occasioni gli hanno permesso di prendere confidenza con la vettura e con la squadra, in un momento di grandi cambiamenti all’interno della compagine con base a Enstone.

Questa scelta è stata fortemente voluta soprattutto da Briatore, che punta non solo a “prepararlo” per il futuro, in particolare in vista del 2026, quando probabilmente la squadra potrà contare sulle power unit Mercedes, ma anche a rafforzare l’Academy del marchio transalpino, che vanta talenti del calibro di Victor Martins e Gabriele Minì. Da notare che l’australiano sarà il primo pilota dello junior team a raggiungere la squadra ufficiale di Formula 1.