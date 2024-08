Formula 1 | Piastri ribadisce: “L’obiettivo primario è il mondiale Costruttori”

Formula 1 Piastri McLaren – Durante la conferenza stampa d’apertura del prossimo Gran Premio d’Olanda, 14° appuntamento del mondiale di Formula 1 in programma questo fine settimana a Zandvoort, Oscar Piastri ha discusso degli obiettivi che la McLaren si è prefissata per il rush finale di questa stagione.

L’australiano, vincitore in Ungheria e secondo classificato in Belgio, ha ribadito l’importanza del campionato Costruttori, sottolineando come la squadra farà il possibile per rimanere in scia alla Red Bull fino all’ultima gara del campionato, prevista ad Abu Dhabi nel mese di dicembre. La questione Piloti è più complessa, dato che Max Verstappen può contare su un vantaggio abbastanza rassicurante su tutti i suoi concorrenti.

McLaren, ricordiamo, ha mostrato una crescita di assoluto spessore negli ultimi tre mesi ed è riuscita ad ottenere il ruolo di “riferimento” all’interno dello schieramento di partenza. Una condizione importante che la compagine inglese dovrà sfruttare al meglio nelle restanti prove di quest’annata.

Piastri, l’obiettivo è il mondiale Costruttori

“Credo che ci troviamo in una posizione decisamente solida e che il divario si sia chiaramente ridotto nelle ultime sette o otto gare. Abbiamo un grande slancio e la nostra macchina sta dimostrando ottime prestazioni. Non sto certamente sottovalutando la Red Bull. Verstappen ha fatto un lavoro straordinario e, a mio avviso, Perez ha già attraversato momenti simili in passato, ma è riuscito a superarli segnando molti più punti, quindi vedremo come andrà. Non sarà sicuramente una battaglia facile, e non credo che siamo necessariamente i favoriti per il titolo, ma penso che abbiamo una buona possibilità di riuscirci. Il nostro primo obiettivo è vincere il campionato costruttori, e se stiamo riducendo il divario in quella classifica, ci sono buone probabilità che io e Lando possiamo fare lo stesso nel campionato piloti”.

Piastri, “no problem” dopo l’infortunio estivo

Chiusura netta invece sul problema alla costola patito negli appuntamenti che hanno preceduto l’ultima pausa estiva. L’australiano, vincitore in Ungheria nonostante il malanno fisico (provocato da un problema al sedile in Austria), ha recuperato totalmente ed è pronto a dare il massimo nel rush conclusivo di questa stagione 2024. “Il problema è emerso in qualche momento in Austria. Penso che fosse già un po’ presente a Barcellona, per poi peggiorare in Austria, e a Silverstone è stato piuttosto doloroso. È stato difficile per alcuni giorni, ma dopo alcune modifiche mi sono sentito meglio anche durante la guida, e tutto è tornato alla normalità. Abbiamo capito cosa potevamo modificare nel sedile, e il dolore si è ridotto notevolmente una volta apportate alcune modifiche. Da Budapest in poi, ho continuato a migliorare, senza peggioramenti. Ora sto bene.”