Formula 1 | Piastri, vittoria e “Driver of the Day” in Ungheria

Formula 1 GP Ungheria – Al termine dei 70 giri di gara di quest’oggi, gli appassionati hanno votato Oscar Piastri come il “Driver of the Day” del Gran Premio d’Ungheria, 13° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

L’australiano, autore della prima vittoria della carriera in Formula 1, ha gestito alla grandissima la prima metà della corsa, salvo poi “cadere” in una situazione poco felice – soprattutto a causa della squadra – con il compagno di squadra Lando Norris, poi secondo sotto la bandiera a scacchi.

Un primato che gli consente non solo di rilanciarsi in classifica, ma anche di mandare un segnale forte e chiaro al volante di una MCL38 ormai leader per quello che riguardano le prestazioni in pista. Alle spalle di Piastri e Norris, ricordiamo, si sono classificati Lewis Hamilton, Charles Leclerc e Max Verstappen. Appuntamento tra sette giorni a Spa-Francorchamps per il Gran Premio del Belgio, ultima prova di campionato prima della classica pausa estiva di agosto.