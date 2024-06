F1 | Norris eletto il “Driver of the Day” dopo il GP di Spagna

F1 GP Spagna Norris – Lando Norris è stato eletto il “Driver of the Day” al termine dell’ultimo Gran Premio di Spagna, decimo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Nonostante il secondo posto sotto la bandiera a scacchi, dopo la partenza dalla pole position, l’inglese ha ricevuto gli apprezzamenti degli appassionati, probabilmente grazie alla splendida rimonta messa in mostra tra la fine del primo stint e l’inizio del secondo. L’alfiere della McLaren, ricordiamo, grazie a questo piazzamento riesce a confermare il secondo posto nella classifica del mondiale Piloti, ampliando il proprio vantaggio nel confronto degli inseguitori. Un risultato importante che tiene alto il morale in vista del prossimo round in programma tra appena sette giorni al Red Bull Ring, in Australia.