Formula 1 | Haas, Steiner dopo la gara in Austria: “Abbiamo tanto lavoro da fare”

Formula 1 GP Austria Haas – Soddisfazione a metà per Guenther Steiner al termine dell’ultimo Gran Premio d’Austria, decima prova del mondiale 2023 di Formula 1. Il Manager altoatesino, soddisfatto del risultato portato a casa da Nico Hulkenberg nella Sprint del sabato, ha commentato amaramente i piazzamenti ottenuti alla domenica (HUlkenberg DNF, Magnussen 18°), precisando come in Haas ci sia tanto lavoro da svolgere per migliorare il passo della VF-23 in condizioni di asciutto.

“Per fortuna abbiamo ottenuti dei punti nella Sprint del sabato”, ha affermato il Manager alto-atesino. “La domenica è stata abbastanza deludente per noi. Un guasto alla PU di Nico non gli ha permesso di battagliare per la zona punti, mentre con Kevin siamo stati troppo lenti in condizioni di pista asciutta. Abbiamo molto lavoro da svolgere e dobbiamo continuare a capire la vettura. La Sprint ha dimostrato che abbiamo del potenziale, dobbiamo solo continuare a lavorare per riuscirlo ad estrarre al meglio in tutte le condizioni”.