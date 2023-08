Formula 1 | Haas, sabato ricco di intoppi per Hulkenberg e Magnussen a Zandvoort

Formula 1 GP Olanda Haas – Sabato da montagne russe per Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen a Zandvoort, teatro del prossimo Gran Premio d’Olanda di Formula 1. A causa di un incidente nelle FP3 del mattino, il danese (18°) non è riuscito a creare il giusto feeling con la vettura in condizioni di bagnato, aspetto che ha penalizzato e non poco le sue performance in qualifica. Meglio è andata ad Hulkenberg, anche se la mancanza di passo della VF-23 non gli ha permesso di fare meglio della 15° piazza.

“L’incidente nelle FP3 non mi ha permesso di concludere delle tornate prima delle qualifiche”, ha affermato il danese. “Non sono riuscito ad adattarmi alle condizioni di bagnato, aspetto che chiaramente ha penalizzato le mie performance. Ho danneggiato inoltre la nuova ala nell’incidente di stamattina e questo non ci consentirà di utilizzarla per il proseguo del fine settimana. In gara dovremo arrangiarci in qualche maniera”.

Qui invece le affermazioni di Hulkenberg: “Sento che abbiamo ottenuto tutto ciò che potevamo. Abbiamo azzeccato la strategia e la sequenza d’uscita, il che non è semplice in queste condizioni. Purtroppo, però, il ritmo non ci ha permesso di ottenere di meglio. Alla fine il passo si è rivelato simile a quello di ieri. Affronteremo la gara di domani con la mente aperta. Spingeremo al massimo per ottenere il miglior risultato possibile, anche se le mie aspettative non sono troppo alte”.

