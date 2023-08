F1 | Alpine, Ocon e Gasly fuori dai primi dieci nelle qualifiche di Zandvoort

F1 GP Olanda Alpine – Qualifica difficile per la Alpine a Zandvoort, teatro del prossimo Gran Premio d’Olanda di Formula 1. A causa delle condizioni mutevoli dell’asfalto e di un pacchetto che non si è rivelato all’altezza dei rivali, Pierre Gasly ed Esteban Ocon non sono riusciti a fare meglio della 12° e 17° posizione, aspetto che li costringerà ad una gara di rimonta in un tracciato il cui layout non presenta molte opportunità di sorpasso.

“Purtroppo oggi non è stata una bella giornata”, ha affermato Ocon. “Per la prima volta in stagione non sono riuscito a superare la tagliola della Q1 ed è stato molto deludente. Le condizioni della pista si sono rivelate molto difficili e noi abbiamo faticato sotto diversi aspetti, soprattutto con la stabilità generale nelle curve ad alta velocità. Abbiamo tanto lavoro da svolgere per riuscire a metterci in una condizione migliorare in vista della gara. L’obiettivo resta ottenere dei punti. Nella mia carriera ho cominciato delle gare anche in posizioni peggiori, quindi cercheremo di lottare al massimo. Vogliamo ottenere il meglio”.

Qui invece le impressioni di Gasly: “Penso che in qualifica avremmo potuto ottenere un piazzamento migliore. Scatteremo fuori dai primi dieci e abbiamo del lavoro da fare per centrare gli obiettivi che ci siamo prefissati. Le condizioni non sono state semplici, visto l’umido presente sulla pista, ma ad ogni modo mi sono divertito nella guida della vettura. Ci sono tanti piccoli dettagli che non hanno funzionato, soprattutto in Q2, ma come squadra continueremo a lavorare per raggiungere la top dieci. Sono certo che è un obiettivo possibile”.