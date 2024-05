Formula 1 | Haas, Bearman in pista nelle prime libere di Imola

Formula 1 Haas Bearman – Archiviata la parentesi Nico Hulkenberg, pilota che approderà in Sauber/Audi a partire dal prossimo anno, Ayao Komatsu è pronto a scommettere le proprie carte su Oliver Bearman, talento della Ferrari Driver Academy che scenderà in pista già a partire dalle prime libere di Imola.

Il Team Principal della Haas, in attesa di vederlo in azione sulla VF-24, ha lodato le qualità del giovane pilota britannico, precisando come quest’ultimo stia dando il massimo per garantire alla compagine inglese i giusti riscontri in termini di sviluppo e setting della vettura. Un lavoro di fino, richiesto essendo terza guida alle spalle dello stesso Hulkenberg e di Kevin Magnussen, che il team prenderà certamente in considerazione in vista del 2025.

Komatsu sulle possibilità di Bearman in ottica 2025

“Oliver ha bisogno di prestazioni nel suo campionato, ovviamente, ma personalmente dò anche parecchio peso al comportamento durante le varie sessioni di libere che andrà ad affrontare in campionato. Lavorando direttamente con lui capisci i dettagli, l’ambiente e le ragioni per cui accadono certe cose. Intendo dare peso alle sue mosse piuttosto a quello che ci viene riferito. Abbiamo in programma sei sessioni di prove libere con lui e non vediamo l’ora di vedere come possiamo farlo crescere. Oliver è impressionante e non ho nulla di cui lamentarmi di lui. Se dovesse mantenere queste prestazioni sarebbe logico assegnargli un sedile, ovviamente”.