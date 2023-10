Formula 1 | Haas grande delusa della Sprint al Circuit of the Americas

Formula 1 Sprint GP Stati Uniti Haas – Piazzamenti non in linea con le aspettative per Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg nella Sprint valida per il Gran Premio degli Stati Uniti, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Nonostante le tante novità introdotte sulla VF-23,i portacolori del team statunitensi hanno sofferto il consumo delle mescole nella gara breve al Circuit of the Americas, aspetto che li ha portato a faticare nel confronto con i diretti concorrenti. Una condizione che la squadra dovrà analizzare e capire per il proseguo di questo fine settimana. Hulkenberg, ricordiamo, ha chiuso la corsa di ieri al 15° posto, mentre Magnussen non è riuscito a fare meglio della 18° piazza.

“Non è stata una grande Sprint, il ritmo è calato drasticamente e cercheremo di capire cosa è successo”, ha affermato il danese della Haas. “Non possiamo cambiare nulla per domani, quindi vedremo cosa riusciremo a fare. Ho fatto una buona partenza e un buon primo giro, ma poi le gomme hanno cominciato a cedere e quindi non sono riuscito ad ottenere di meglio”.

Qui invece le impressioni di Hulkenberg: “E stato il primo vero giorno con la nuova macchina, visto che ieri abbiamo avuto poco tempo per testare le nuove soluzioni. E’ bello avere accumulato non solo un chilometraggio adeguato, ma anche dati e sensazioni sul pacchetto. Ovviamente le cose non sembrano brillanti, ma adesso bisognerà capire bene il tutto. C’è tanto altro da scoprire. E’ chiaro che analizzare tutto ciò in un week-end Sprint non è semplice”.