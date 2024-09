Formula 1 | Haas conferma le previsioni: Bearman al posto di Magnussen a Baku

Formula 1 Haas – Come previsto sarà Oliver Bearman a prendere il posto di Kevin Magnussen nel prossimo Gran Premio dell’Azerbaigian a Baku, 16° appuntamento del mondiale di Formula 1 2024.

Già ufficializzato per il prossimo anno come sostituto di Nico Hulkenberg, destinato a unirsi alla Sauber/Audi, l’inglese avrà l’opportunità di subentrare al pilota danese sul tracciato azero, costretto a restare fermo per l’azzeramento dei punti sulla Superlicenza. Questa chance gli permetterà non solo di accumulare esperienza con le moderne vetture di Formula 1, ma anche di familiarizzare con le dinamiche all’interno del team statunitense. Ricordiamo che l’anno prossimo Bearman correrà al fianco di Esteban Ocon.

Bearman in pista con la Haas a Baku

“È decisamente una sfida più impegnativa entrare in gara come pilota di riserva, con poco tempo per prepararsi e così via, ma ho la fortuna di averlo già fatto all’inizio dell’anno con la Scuderia Ferrari, quindi posso fare affidamento su quell’esperienza. Inoltre, ho già partecipato a quattro sessioni di FP1 con il team MoneyGram Haas F1 nella VF-24 durante questa stagione, quindi questo sarà sicuramente utile per affrontare l’intero weekend di gara a Baku. Il team è in ottima forma al momento e farò del mio meglio per prepararmi con il tempo a disposizione. L’obiettivo è scendere in pista e fare un buon weekend in Azerbaigian”.

L’accoglienza di Ayao Komatsu, Team Principal della Haas

Sono entusiasta che Ollie correrà con la VF-24 al fianco di Nico a Baku. Ha già dimostrato un grande potenziale nelle sue uscite in FP1 e nei test di fine stagione, e si è comportato molto bene quando ha guidato per la Scuderia Ferrari in Arabia Saudita, ottenendo anche punti. Questa è un’altra grande opportunità per Ollie e per il team di lavorare insieme, questa volta per l’intero weekend di gara. E non potrebbe chiedere un compagno di squadra migliore di Nico, che sarà un ottimo punto di riferimento