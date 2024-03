F1 | Alpine, ufficiale la nuova struttura tecnica dopo le dimissioni di Harman e de Beer

F1 Alpine – Al termine di un mese caotico, caratterizzato dalla prestazione disastrosa della squadra in Bahrain e dalle dimissioni di Dirk de Beer (Capo dell’Aerodinamica) e Matt Harmann (Direttore Tecnico), Alpine ha ufficializzato la struttura tecnica che avrà il compiuto di risollevare la disastrosa A524, vettura nata male e al momento fanalino di coda della griglia 2024 di Formula 1. Per sopperire alle forti lacune emerse negli ultimi sei mesi, la direzione del team francese ha creato tre nuovi ruoli operativi, ovvero quello del Direttore Tecnico per le Performance, per l’Aerodinamica e per l’Ingegneria. Tre macro-aeree, così come le ha definite l’attuale Team Principal, Bruno Famin, ch dovranno offrire una netta sterzata sul piano tecnico e delle idee.

La nuova struttura a tre “pilastri”

La direzione del reparto “Ingegneria” andrà a Joe Burnell, mentre quella dell’Aerodinamica a David Wheater. Infine, la responsabilità delle “Performance” sarà presa sulle spalle da Ciaron Pilbeam. Tre figure interne che conoscono l’ambiente ad Enstone e che dovranno a ri-organizzare non solo lo sviluppo della monoposto attuale, ma anche la struttura di base che dovrà affrontare gli studi per la vettura 2026, la prima con i nuovi regolamenti aerodinamici e tecnici (i lavori sul fronte power unit resteranno tra le mani di Eric Meignan, Direttore Tecnico per l’Unità di Potenza). Nessun cambiamento invece per i ruoli di Chief Operating Officers, visto che le mansioni – divise per Enstone e Viry-Chatillon – proseguiranno sotto la supervisione di John Woods e Audrey Vastroux.

Bruno Famin, Team Principal della Alpine

“Abbiamo deciso di apportare questi cambiamenti organizzativi poiché è evidente che non siamo dove vogliamo o dobbiamo essere in termini di performance. E’ il momento di fare un passo in termini di organizzazione e persone. La nuova struttura a tre pilastri, con tre Direttori Tecnici – ognuno specializzato in aree diverse – porterà a un lavoro migliorare, oltre che ad una collaborazione superiore tra le nostre aree tecniche. Confido pienamente nelle capacità di Joe, David e Ciaron. Dovranno lavorare insieme e garantire alla squadra le performance necessarie. Infine, vorrei ringraziare Matt e Dirk per i loro sforzi negli ultimi anni nel team e augurar loro il meglio nel prossimo capitolo delle loro carriere.”