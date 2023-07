Formula 1 | GP Ungheria, il momento chiave della gara secondo Davide Valsecchi [VIDEO]

Formula 1 GP Ungheria – Presente come sempre a Paddock Live, Davide Valsecchi ha analizzato i fatti dell’ultimo Gran Premio d’Ungheria, 12° prova del mondiale 2023 di Formula 1, precisando come la partenza abbia di fatto regalato a Max Verstappen una corsa “liscia” e senza grossi problemi.

Grazie all’ottimo spunto e all’attacco mandato in porto su Lewis Hamilton alla prima curva, l’olandese è riuscito a conquistare la testa della corsa già dopo pochi metri, aspetto che gli ha permesso di gestire al meglio le proprie gomme e la strategia. Una condizione importante che non ha lasciato il benché minimo spazio di manovra agli avversari.

Al termine di una gara letteralmente dominata, ricordiamo, il Campione del Mondo in carica è riuscito ad aggiudicarsi l’ennesimo trionfo di questa stagione, lasciandosi alle spalle un superbo Lando Norris – finalmente competitivo grazie alla rinascita della McLaren – e un concreto Sergio Perez, bravo a recuperare diverse posizioni dopo il nono posto ottenuto nelle qualifiche del sabato.

Quarta posizione per il pole man Lewis Hamilton, scattato dalla pole ma beffato al via proprio dal rivale della Red Bull – oltre che dalle due McLaren – seguito a ruota da Oscar Piastri (altra gara da grande protagonista per l’australiano dopo Silverstone), seguito da George Russell e dalle Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, mai realmente in lotta per le posizioni importanti dello schieramento. Completano la graduatoria della top dieci Fernando Alonso e Lance Stroll. Appuntamento tra pochi giorni a Spa-Francorchamps per il GP del Belgio, ultima prova prima della tanto attesa pausa estiva di metà campionato.