F1 | Norris manda in frantumi il trofeo di Verstappen in Ungheria: danno da 40 mila euro [VIDEO]

F1 Norris Verstappen trofeo GP Ungheria – Diversi mesi di lavoro e oltre 40 mila euro: sono queste le cifre che Lando Norris ha mandato in “frantumi” insieme al trofeo di Max Verstappen durante la cerimonia di premiazione dell’ultimo Gran Premio d’Ungheria, 12° prova del mondiale 2023 di Formula 1.

Secondo quanto riportato da fonti vicine all’organizzatore della corsa, la quale ha recentemente rinnovato il proprio impegno in calendario fino al 20235, la coppa del vincitore ha avuto un costo superiore ai 40 mila euro ed è stata fabbricata dopo un lungo processo di fabbricazione, tutto fatto a mano, durato più di metà anno. Un vero e proprio gioiellò in ceramica che l’inglese, nel tentativo di fare “show” sul podio (Norris ha aperto la bottiglia di “Ferrari Trento” sbattendola sulla pedana riservata al vincitore), ha fatto cadere per terra dalla “postazione” di Verstappen, distruggendola in due pezzi.

Verstappen, scherzandoci in conferenza stampa, ha ammesso che il costo della riparazione verrà girato per intero alla McLaren, facendo riferimento – ovviamente con un pizzico di ironia – alle disponibilità economiche del team inglese e al recente passaggio di Rob Marshall da Milton Keynes a Woking grazie ad un’offerta economica estremamente vantaggiosa per il tecnico inglese. Vedremo se ci saranno altre novità in merito a questa curiosa vicenda.





