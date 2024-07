Formula 1 | GP Belgio, finale thrilling a Spa: l’ultimo giro [VIDEO]

F1 GP Belgio – Vi riportiamo l’ultimo giro del Gran Premio del Belgio, 13° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Al termine di una gara estremamente serrata, decisa dal Direttore di Gara per un’irregolarità al peso riscontrata sulla vettura di George Russell (passato per primo sotto la bandiera a scacchi), Lewis Hamilton si è aggiudicato la 105° volta in carriera, confermandosi in crescita dopo l’affermazione ottenuta meno di un mese fa a Silverstone, davanti al pubblico di casa. Insieme a lui sul podio Oscar Piastri e Charles Leclerc.

Al quarto posto ha trovato posto Max Verstappen, seguito da Lando Norris, Carlos Sainz e Sergio Perez. Infine, a completare la top dieci, Fernando Alonso ed Esteban Ocon. Appuntamento a fine agosto per l’appuntamento mondiale a Zandvoort, teatro del prossimo Gran Premio d’Olanda.