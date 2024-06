F1 | GP Austria 2024: la Conferenza Stampa in DIRETTA

Diretta Conferenza Stampa GP Austria – Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Spielberg dove alle 13:30 si disputerà la Conferenza Stampa del Gran Premio d’Austria. Saranno presenti: Charles Leclerc, Max Verstappen, Guanyu Zhou, Yuki Tsunoda e Logan Sargeant.

Questa mattina è arrivata l’ufficialità del rinnovo del contratto di Pierre Gasly con il team Alpine per il 2025 e oltre. Ora resta un solo sedile a disposizione e negli ultimi giorni si sono fatte avanti delle indiscrezioni sull’arrivo di Carlos Sainz, complice il nuovo ruolo di Flavio Briatore come consulente esecutivo del team francese.

E poco dopo è arrivato anche il rinnovo di Lance Stroll con Aston Martin:

13:37 Zhou: “Il telaio ha fatto la differenza, dovevamo capire come performava in tracciati diversi. Fino alla Spagna non riuscivo a spingere come volevo. Abbiamo deciso di cambiare tutto e tornare al vecchio telaio e sembra che il cambio sia stato grosso, spero che i progressi siano nella zona giusta. Guardo a questa pista con ottimismo. Queste macchine sono molto sensibili ai dettagli”

13:35 Sargeant: “La Spagna è stata la gara più dura negli ultimi mesi, stiamo ancora lavorando per cercare di capire. C’è la Sprint e non abbiamo molto tempo per fare esperienza in pista, abbiamo cambiato qualche pezzo ma non mi aspetto una svolta clamorosa. Ho avuto una buona striscia di gare ma la situazione è difficile, il team sta facendo il possibile per portare gli aggiornamenti in entrambe le vetture. Mercato? Mi concentro sul mio lavoro, le opzioni sono aperte”

13:33 Leclerc: “Penso che il potenziale ci sia, dobbiamo migliorare il nostro pacchetto. Non ci siamo riusciti a Montreal e a Barcellona semplicemente non siamo stati veloci ma la preparazione al simulatore è andata bene e penso che potremo tornare in lotta. Abbiamo faticato soprattutto nelle curve più lunghe e lente, qui ce ne sono di meno e questo dovrebbe aiutarci. Ghiaia nelle curve? Interessante, erano già complicate ma ora è chiaro dove si trova il limite della pista”

13:30 Inizia la conferenza!

