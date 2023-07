Formula 1 | Ferrari, Vasseur concentrato sulla gara principale a Spa

Con il quarto posto di Sainz e il quinto di Leclerc, la Ferrari ha guadagnato qualcosina su Mercedes e Aston Martin nella classifica costruttori dopo la Sprint Race del Gran Premio del Belgio. La gara di entrambi i piloti vestiti di rosso è stata negativamente condizionata dal pit-stop, resosi necessario per il passaggio dalle full wet alle intermedie, ed avendo il garage a inizio pit-lane, entrambi hanno dovuto attendere un po’ prima di avere il via libera dal semaforo. Una situazione anche pericolosa ma che non ha certamente favorito la Scuderia di Maranello.

“Innanzitutto voglio dire che la direzione gara ha preso la decisione giusta per quanto riguarda la procedura di partenza, la sicurezza va messa al primo posto e la visibilità era un problema da gestire – ha detto Frederic Vasseur, team principal della Ferrari. Per quanto riguarda la nostra corsa, abbiamo perso posizioni sia con Carlos che con Charles poiché entrambi i pit-stop sono stati condizionati dal traffico in corsia box, quando era il momento di rimandarli in fast lane. Purtroppo è sempre abbastanza rischioso qui quando si ha un garage all’inizio della pit-lane, perché non si riesce a vedere bene chi sta arrivando e non abbiamo voluto prendere troppi rischi”.

“Ora ci dobbiamo concentrare su domani: nessuno è riuscito a provare il passo gara e anche la Sprint di oggi non ci ha dato indicazioni particolarmente utili. Per quanto visto fin qui il livello della nostra prestazione non sembra male, sia con le gomme da bagnato sia con quelle da asciutto, e domani le condizioni meteo potrebbero essere un po’ più stabili, con meno probabilità di pioggia. Partiamo dalla prima e dalla quarta posizione e dobbiamo sfruttare al massimo questa opportunità”.