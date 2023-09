Formula 1 | Ferrari, tante prove aerodinamiche nel venerdì di libere a Monza [VIDEO]

Formula 1 GP Italia Ferrari – Tante prove aerodinamiche in casa Ferrari nella prima giornata di libere valide per il Gran Premio d’Italia a Monza, 15° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Parallelamente alle buone prestazioni mostrate tra mattina e pomeriggio, la Scuderia ha svolto diverse prove comparative, soprattutto al posteriore, testando varie soluzioni da alto e basso carico aerodinamico. Tentativi che mirano a garantire ai piloti il miglior pacchetto possibile in vista del proseguo di questo fine settimana in Brianza. Appuntamento alle 12.30 di domani per la terza e ultima sessione di libere prima delle qualifiche ufficiali in programma alle 16.00.