F1 | Sainz fa esultare Monza: la Ferrari partirà in pole nel GP d’Italia

Le tribune di Monza sono letteralmente esplose di gioia nel momento in cui Carlos Sainz ha concluso il suo ultimo tentivo in Q3 che gli è valso la pole position del Gran Premio d’Italia. Per il secondo anno consecutivo una Ferrari partirà davanti a tutti nell’appuntamento di casa. Una pole letteralmente sudata per lo spagnolo che ha avuto la meglio in un duello tiratissimo con la Red Bull di Max Verstappen e con la SF-23 gemella di Charles Leclerc con i primi tre racchiusi in appena 63 millesimi.

Un grande risultato per Sainz che certifica un weekend partito e sviluppato nel migliore dei modi, in attesa della corsa di domani dove il duo del Cavallino dovrà lottare con Verstappen: l’olandese, vista la consistenza della RB19 soprattutto sul passo gara, è il principale favorito.

“È stata una qualifica intensa, specialmente nel Q3 – ha detto Sainz al termine della sessione – Tutti e tre abbiamo attaccato al massimo, eravamo tutti al limite e all’ultimo giro sapevo che avevo del margine all’Ascari e alla Parabolica per cui ho attaccato ed è andata bene. Ho spinto tantissimo nell’ultimo giro. Appena ho tagliato il traguardo e mentre guardavo il pubblico nel giro di rientro avevo la pelle d’oca: è la sensazione più bella che puoi provare come pilota”.

Lo spagnolo, completando la propria disamina, ha aggiunto: “Domani darò tutto per conservare questa posizione, dobbiamo cercare di partire bene di poter battagliare con Max”.