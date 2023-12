F1 | Ferrari, sensazioni contrastanti sull’ultima stagione

Il 2023 ha riservato pochissime gioie alla Ferrari, in un anno caratterizzato da mancanza di competitività. L’unica vera nota positiva è arrivata a Singapore, dove sulle strade di Marina Bay Carlos Sainz ha conquistato quella che si è rivelata l’unica vittoria non firmata Red Bull del 2023.

Discutendo dell’andamento del campionato, che ha visto la scuderia del Cavallino concludere al terzo posto nel Mondiale costruttori fallendo di fatto il sorpasso sulla Mercedes, il direttore sportivo della Rossa Diego Ioverno ha ammesso come il giudizio sulla stagione non possa che essere contrastante a causa dell’altalena di prestazioni della SF-23.

“Siamo qui per provare a vincere il campionato – ha dichiarato Ioverno, citato da RacingNews365 – Ovviamente non ci siamo riusciti, quindi non possiamo essere complessivamente positivi. A volte abbiamo mostrato buone prestazioni. Penso che anche le prestazioni dei ragazzi e la gestione del fine settimana siano state positive in molte gare”.

Ioverno ha poi aggiunto: “Abbiamo segnato buoni punti e vinto a Singapore. È una sensazione mista”.