GP Miami | La Ferrari torna sul podio con Charles Leclerc

È durato soltanto una gara il digiuno di podi della Ferrari, che nel Gran Premio di Miami ha raccolto il terzo posto con Charles Leclerc e il quinto con Carlos Sainz. Per la squadra si tratta dunque del sesto podio in altrettante gare, unico GP fuori dai primi tre in Cina, compensato dalla doppietta australiana. Il terzo podio stagionale del monegasco è figlio di una strategia azzeccata da parte della squadra che, fermandolo al giro 19, gli ha consentito di effettuare l’undercut su Oscar Piastri che in pista lo aveva superato alla quinta tornata. Leclerc avrebbe anche potuto confermare la seconda posizione conquistata in qualifica alle spalle di Max Verstappen se non fosse stato per la Safety Car innescata dall’incidente avvenuto tra Kevin Magnussen e Logan Sargeant al giro 28. Di questo episodio ha potuto approfittare solo Lando Norris, che non si era ancora fermato per il proprio cambio gomme e si è ritrovato in testa portando a casa la sua prima vittoria in Formula 1.

Ferrari, Safety Car “nemica” di Sainz

Della neutralizzazione non ha invece potuto purtroppo avvantaggiarsi Sainz, il quale aveva effettuato il suo pit stop al passaggio precedente ed era tornato in pista quinto alle spalle di Piastri. Lo spagnolo non è stato fortunato nemmeno al via, quando aveva azzeccato una grande partenza ma era stato costretto ad allargare la traiettoria per lasciare spazio a un Sergio Perez che aveva completamente sbagliato la staccata per la prima curva. Alla ripartenza Carlos ha ingaggiato uno spettacolare duello con Piastri, superandolo al giro 40 in curva 17 e salendo così in quarta posizione (poi però è stato penalizzato dai commissari, alla fine è quinto, ndr). L’ultimo terzo di gara non ha riservato sorprese e così la Ferrari lascia Miami con 36 punti in cascina (i 25 della gara più gli 11 della Sprint Race) che portano il totale in classifica a 187, a 50 lunghezze dalla testa.

Inizia la stagione europea. Il mondiale ora si ferma per un weekend: si riprenderà fra due settimane con il primo appuntamento europeo della stagione, il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna a Imola, che torna in calendario dopo la cancellazione dello scorso anno a causa delle devastanti alluvioni che avevano colpito l’area proprio nel fine settimana che avrebbe dovuto ospitare la gara.