F1 | Ferrari SF-24, ecco la nuova “Rossa” di Sainz e Leclerc [VIDEO e FOTO]

F1 Ferrari SF-24 – In un breve video pubblicato questa mattina sui canali social della scuderia, la Scuderia Ferrari ha presentato la nuova SF-24, vettura con cui Carlos Sainz e Charles Leclerc affronteranno il prossimo mondiale 2024 di Formula 1. La monoposto, come da previsione, offre diverse novità sia sul fronte aerodinamico che su quello meccanico, sia all’anteriore che al posteriore. Un aggiornamento a 360° – fortemente voluto da Frederic Vasseur (TP) e dal nuovo Direttore Tecnico, Enrico Cardile – che mira a garantire ai piloti una vettura finalmente in grado di battagliare stabilmente per le posizioni di vertice dello schieramento.

The moment you’ve all been waiting for… The SF-24 is here!! ❤️💛 pic.twitter.com/KVEcU5929j — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 13, 2024

Ferrari SF-24, una livrea con un tocco di passato

Sul fronte livrea, invece, presente meno nero in favore bianco (ultima volta utilizzato nel 2017), del rosso e del giallo, presente nei bordi della monoposto e nella zona del cofano motore. Una combinazione cromatica che ricorda non solo la 499P vincitrice lo scorso anno a Le Mans con Antonio Giovanni, Alessandro Pier Guidi e James Calado, ma anche la livrea utilizzata dalla stessa Scuderia lo scorso anno nel Gran Premio d’Italia a Monza. Un tocco di uniformità notevolmente apprezzo dai tifosi e dagli appassionati.

Sainz e Leclerc, obiettivo vertice

Dopo gli alti e i bassi degli ultimi due anni, dovuti ad uno sviluppo non sempre lineare nel corso della stagione, Sainz e Leclerc intendono finalmente giocarsela alla pari con Red Bull, Mercedes, McLaren e Aston Martin, squadre che con ogni probabilità cercheranno di dire la propria nel corso delle prossime due stagioni. Un obiettivo importante che passerà dal lavoro quotidiano, dalla bontà del progetto di base e dalle performance dei piloti, chiamati a commettere meno errori nei momenti clou della stagione che partirà il prossimo 2 e 3 marzo in Bahrain.