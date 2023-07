F1 | Rinnovo GP Austria: si correrà al Red Bull Ring per i prossimi sette anni

Manca poco al via del Gran Premio d’Austria ma è già stato confermato il rinnovo del contratto con la Formula 1. Il Red Bull Ring di Spielberg, ospiterà la F1 per i prossimi sette anni, almeno fino al 2030.

“Sono lieto di annunciare questa notizia con i nostri partner d’eccezione in Austria”, ha commentato Stefano Domenicali, Presidente e CEO della Formula 1.

“La visione e la passione di Dietrich Mateschitz, un uomo che amava questo sport, hanno reso possibile tutto questo ed è un momento molto speciale e un tributo a lui: possiamo confermare che correremo in questo incredibile circuito fino al 2030. La gara in Austria è una delle preferite dai piloti e da tutti i nostri fan e non vediamo l’ora di vivere molti anni di emozioni e azioni che ci attendono”.

Oliver Mintzlaff, CEO di Corporate Projects and Investments di Red Bull GmbH, ha aggiunto: “Questa è una grande notizia per tutti i soggetti coinvolti. Per la location di Spielberg, che sarà rinnovata a lungo termine. Per la Formula 1, perché la tradizione unica di una delle gare più spettacolari e suggestive del calendario continuerà. E, ultimo ma non meno importante, per i fan, i team e i piloti che amano il Red Bull Ring”.

Erich Wolf, General Manager del Red Bull Ring, ha aggiunto: “Il Red Bull Ring è entusiasta di annunciare che continueremo il nostro rapporto speciale con la Formula 1 fino al 2030. Questo accordo a lungo termine rappresenta il forte impegno della Formula 1 nei confronti dell’Austria e della Stiria. Il fatto che la Formula 1 mantenga il Gran Premio di casa della Oracle Red Bull Racing è di grande importanza per la regione Murtal e per i dipendenti del Red Bull Ring. Con orgoglio e gioia celebriamo il decimo anno congiunto a Spielberg. Il nostro ringraziamento speciale va a tutti i tifosi”.