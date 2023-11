F1 | McLaren, Piastri vuole chiudere al meglio la sua stagione d’esordio

F1 GP Las Vegas Piastri – Dopo il passaggio a vuoto di Interlagos, provocato da un feeling mai sbocciato con la vettura, Oscar Piastri vuole tornare a battagliare per la zona punti nel prossimo Gran Premio di Las Vegas, penultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Sotto le luci della “Strip”, l’australiano intende ritrovare il livello di competitività espresso fino al Qatar, così da chiudere al meglio la sua stagione d’esordio in Formula 1 con i colori della compagine inglese.

“Sono entusiasta di andare a Las Vegas per le ultime due trasferte della stagione”, ha affermato l’australiano della McLaren. “Sarà divertente guidare in una location unica. Non vedo l’ora di vedere come sarà il circuito e che tipo di atmosfera avremo per tutto il fine settimana. Vegas sarà una pista nuova per me e per tutti i piloti, quindi credo che il week-end si rivelerà parecchio interessante. La squadra ha svolto un lavoro straordinario sulla vettura nel corso della stagione e spero di tornare in zona punti dopo il passaggio a vuoto di Interlagos”.