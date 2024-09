Formula 1 | Ferrari, a Baku una sfida diversa: il punto di Ivan Capelli dopo Monza [VIDEO]

Formula 1 Ferrari – Grande attesa per la Ferrari in vista del prossimo Gran Premio dell’Azerbaijan a Baku, teatro del 16° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Dopo la prova di maturità mostrata a Monza, grazie anche alle importanti novità tecniche introdotte sulla SF-24, per la Rossa sarà importante confermarsi anche nel veloce impianto azero, il quale dovrebbe ben sposarsi con le caratteristiche tecniche della SF-24.

Un banco di prova importante che Charles Leclerc e Carlos Sainz non dovranno fallire, anche in vista della battaglia con Red Bull, McLaren e Mercedes per un piazzamento di spicco nel mondiale Costruttori. Dove, ricordiamo, ad oggi la Rossa occupa il terzo posto. Sopra le valutazioni di Ivan Capelli.