Formula 1 | Brown: “La priorità di McLaren è vincere entrambi i campionati”

Formula 1 McLaren Brown – Nonostante l’epilogo di Monza, Zak Brown non intende stabilire gerarchie tra Lando Norris e Oscar Piastri in questo rush finale del mondiale 2024 di Formula 1. Il manager statunitense, intervistato da RacingNews365, ha parlato degli equilibri che la McLaren vuole mantenere tra i propri piloti, precisando come, al momento, non ci sia l’intenzione di puntare tutte le “fiches” su un solo alfiere. La squadra vuole competere per entrambi i campionati, grazie anche all’ottimo sviluppo portato avanti sulla MCL38, e cercherà, finché possibile, di offrire le stesse opportunità a Norris, attualmente più avanti in classifica, e a Piastri.

Brown e l’equilibrio tra Norris e Piastri in McLaren

“La nostra priorità assoluta è conquistare entrambi i campionati. Anche se sembrano due obiettivi distinti, per noi sono ugualmente importanti, soprattutto considerando che abbiamo due piloti giovani e ambiziosi, entrambi desiderosi di vincere. Abbiamo sempre adottato l’approccio di avere due numeri uno in squadra. E’ una filosofia che ha sempre caratterizzato la McLaren. Tuttavia, questo può essere difficile da gestire, come abbiamo visto in passato con Lewis Hamilton e, ancor prima, con Senna e Prost”.

