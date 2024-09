F1 | Marko: “Con Alonso diversi colloqui nel 2008, ma purtroppo per lui non ci prese sul serio”

F1 Marko Alonso – Periodo di grandi rivelazioni da parte di Helmut Marko. Dopo aver raccontato della trattativa con Lando Norris nel 2018, poi sfumata a causa di alcune clausole presenti nel contratto dell’inglese con la McLaren, l’austriaco ha parlato anche delle discussioni avute con Fernando Alonso nel 2008, precisando come la Red Bull – in quel periodo – fece quasi l’impossibile per garantirsi i servigi del due volte Campione del Mondo spagnolo.

Alonso, però, decise di non prendere sul serio la proposta della Casa austriaca, scegliendo altre strade per la propria carriera. Una valutazione a posteri errata che non gli ha permesso di raccogliere i frutti del grande lavoro svolto dalla factory di Milton Keynes tra il 2008 e il 2013.

Marko e la trattativa Red Bull-Alonso

“Nel 2008 avviammo una trattativa con Fernando Alonso, ma lui non ci prese sul serio. Tuttavia, siamo fieri dei due campioni del mondo che siamo riusciti a portare in squadra: Sebastian Vettel e Max Verstappen. Il nostro lavoro ha consentito a questi due talenti di realizzare il sogno che coltivavano sin da bambini.”