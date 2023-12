Formula 1 | Elkann anticipa il rinnovo di Sainz e Leclerc con la Ferrari

Formula 1 Ferrari Sainz Leclerc – In un’intervista concessa all’agenzia di stampa Italpress, John Elkann ha anticipato il rinnovo di Carlos Sainz e Charles Leclerc con i colori del Cavallino, precisando come la line-up attuale garantisca il giusto mix di esperienza, esplosività e talento. Un connubio ideale che la Rossa vuole confermare anche il proprio futuro, soprattutto dopo le tante rivoluzioni attuate nel corso degli ultimi anni.

“Sainz e Leclerc restano certamente”, ha affermato il Presidente della Ferrari. “La stagione è stata deludente, perché siamo arrivati terzi in campionato e per poco non siamo riusciti a centrare l’obiettivo del secondo posto. Allo stesso modo, però, siamo riusciti a conquistare diverse pole e spesso la velocità è stata al livello dei nostri competitor. Dobbiamo confermare e migliorare tutto ciò in vista del 2024”.