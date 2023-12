F1 | Bottas posa senza veli ma per una buona causa [VIDEO]

Valtteri Bottas è la perfetta dimostrazione che non tutti i finlandesi sono freddi, un esempio sono il suo humour a tratti inglese e i suoi scatti molto particolari, che spesso posta sui suoi social media. Questa volta però, il pilota dell’Alfa Romeo si è mostrato senza veli per una buona causa, infatti in collaborazione con l’associazione Movember (che si occupa della prevenzione della salute maschile), Bottas ha posato per il calendario 2024 con lo scopo di sensibilizzare un buon numero di persone alla prevenzione e alla cura del cancro alla prostata. Parte del ricavato veniva devoluto all’associazione menzionata poc’anzi e finora, sono stati raccolti 150 mila dollari.

“Grazie mille per tutto il supporto di novembre. Con le donazioni e con i calendari abbiamo raccolto insieme una somma considerevole per Movember -ha annunciato ieri Bottas tramite i social media -le cifre definitive saranno calcolate nei prossimi giorni, ma stiamo parlando di circa 150 mila dollari di fondi raccolti!”

Ed ecco qui il backstage della realizzazione del calendario, con la collaborazione del fotografo Paul Ripke.