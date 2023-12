F1 | Ferrari, escluso un clone della Red Bull nel 2024

F1 Ferrari – In attesa della prossima pausa invernale, utile per ricaricare le batterie dopo la stagione appena conclusa, “Il Corriere dello Sport” ha analizzato il lavoro che la Ferrari porterà avanti sulla vettura che scenderà in pista nei prossimi test invernali, precisando come l’obiettivo cardine sarà l’evoluzione non solo del telaio, tasto dolente dell’attuale SF-23 ma anche della vecchia F1-75, ma anche del retrotreno.

Come più volte dichiarato da Frederic Vasseur nel corso della stagione, soprattutto dall’estate in poi, la Scuderia di Maranello non intende portare in pista una replica della dominante RB19, visto che una condizione di questo tipo costringerebbe la Rossa ad una posizione di inseguimento rispetto ai rivali. Bensì, a Maranello, intendono sviluppare i concetti forti dell’attuale monoposto, eliminando però i punti deboli, come ad esempio la percorrenza nelle curve a media-alta velocità e la gestione dei pneumatici sulla lunga distanza. Obiettivi importanti che, se centrati, consentirebbero a Charles Leclerc e Carlos Sainz di recuperare parecchio margine su Max Verstappen e Sergio Perez.