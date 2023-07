Formula 1 | McLaren, Norris in seconda fila a Budapest: “Abbiamo un gran passo gara”

Lando Norris si conferma anche nelle qualifiche dell’Hungaroring. Il pilota della McLaren ha piazzato la sua MCL60 in terza posizione, e scatterà quindi dalla seconda fila alle spalle del duo di campioni Hamilton-Verstappen, davanti all’altra vettura del team di Woking, ossia quella di Oscar Piastri. La monoposto si comporta benissimo, con un po’ di sorpresa per gli addetti ai lavori e qualche pilota, anche nelle curve lente, segno evidente di come questa sia la vera macchina 2023, un po’ come è stato detto in queste ultime settimane anche dal team principal Andrea Stella. Sarà finalmente una gara di attacco quella di Lando domani? C’è una resa troppo facile nei confronti di Verstappen a Silverstone da riscattare probabilmente.

“Ieri abbiamo avuto un gran bel passo – ha detto Norris. Attaccare? Dovrò deciderlo sul momento, perché questa è una pista sulla quale è molto più difficile superare rispetto a Silverstone, ma vedremo quale sarà la strategia e che temperature avremo. Ci sono tanti fattori che possono determinare una decisione, se è un tracciato nel quale riusciamo ad andare forte proveremo a fare qualcosa, ma è anche più facile tenere qualcuno dietro, vediamo cosa accadrà nella giornata di domani”.