F1 | Norris realista: “Non credo che riusciremo a vincere in tempi brevi”

F1 Norris – Cautela sull’obiettivo vittoria per Lando Norris nella conferenza stampa d’apertura del prossimo Gran Premio di Cina, quinto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. L’inglese della McLaren, intervistato sulla possibilità di salire sul gradino più alto del podio al volante della MCL35, ha prediletto la strada della cautela, precisando come la vettura, al momento, non possa contare sulla stessa performance di Red Bull e Ferrari. Una condizione chiara, ben evidente dopo le prime prove di questa stagione, che di fatto proibisce alla scuderia inglese di sognare un primato nell’immediato periodo.

Norris e l’obiettivo vittoria nel breve termine

“La vittoria non arriverà a breve, questo è certo. Credo che possiamo raggiungere un risultato di questo tipo, ma sarà importante non solo migliorare la vettura nel modo corretto, ma anche trovarci al posto giusto e al momento giusto. Da inizio stagione ad oggi siamo sempre stati nella medesima posizione, ovvero alle spalle di Red Bull e Ferrari. Siamo poco più avanti rispetto a Mercedes ed Aston Martin, ma in generale sappiamo su cosa intervenire per migliorare. Se riusciremo a perfezionare il pacchetto, come speriamo, credo che potremo vincere delle gare. Ma è tutto un grande “se”, non ci sono certezze in merito”.