F1 | Verstappen ha avuto problemi alla vista dopo l’incidente di Silverstone nel 2021

Max Verstappen è sicuramente uno dei piloti più forti della storia della Formula 1. Dal 2021, anno in cui è diventato campione del mondo per la prima volta, seppur in maniera più che discutibile per quanto avvenuto ad Abu Dhabi, l’olandese difficilmente sbaglia un colpo, accompagnato ovviamente da una vettura sempre al top, seppur in leggera flessione nell’ultimo periodo. Questo però non gli ha impedito di ottenere grandi risultati, vincendo gare pur non avendo il mezzo migliore.

In quell’anno, nella sfida con Hamilton, diversi sono i passaggi chiave: uno di questi riguarda l’incidente avvenuto a Silverstone, alla curva Copse nel corso del primo giro. Da quel momento e per i mesi successivi, Verstappen ha sofferto di un problema alla vista, e ha ammesso al Red Bulletin come la vittoria di Austin sia, tra le sue 61 conquistate finora, al settimo posto tra i successi più belli della sua carriera.

“Dal mio incidente di Silverstone ho lottato con problemi alla vista, specialmente nei circuiti ondulati o su quelli con tanti cartelloni pubblicitari lungo la pista – ha detto Max. In quella gara non ero solo in lotta c on Lewis, ma anche con le immagini sfocate, era come guidare un motoscafo a 300 km/h. Non lo avevo mai detto prima, ma per alcuni giri sono stato davvero male, ho seriamente pensato di spegnare la macchina. L’unica cosa che mi aiutava a concentrarmi era il respiro mentre Lewis mi stava alle calcagna. E’ stata una vittoria importantissima, ne avevo assoluto bisogno per la lotta al campionato del mondo”.