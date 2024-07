Formula 1 | Gasly e l’analisi sulla crisi di Perez in Red Bull

Formula 1 Gasly Perez – Anch’esso tagliato dalla Red Bull nel 2019, Pierre Gasly ha provato ad analizzare il periodo di profonda crisi che sta vivendo Sergio Perez con i colori della compagine anglo-austriaca, evidenziando come il messicano stia soffrendo in maniera accentuata il poco feeling con la monoposto. Una condizione complessa e non di facile risoluzione, ormai ben evidente da diverse settimane, che lo sta portando a rischiare il posto già nel corso di questo campionato.

Gasly e l’analisi della crisi di Perez

“Personalmente credo di aver vissuto una situazione diversa in Red Bull rispetto a quella che sta affrontando Checo. E’ indubbio che sia sotto pressione e che ad oggi non senta al meglio la vettura. Sembra che lui non riesca ad ottenere le prestazioni che la squadra gli richiede e questo, ovviamente, non lo aiutando ad estrarre il massimo dal pacchetto. Non so da chi dipenda, se da lui o dal team, ma è indubbio che al momento manca qualcosa fra i due”.