Formula 1 | Aston Martin sul podio anche a Monaco: “Risultato straordinario per tutta la squadra”

Altro weekend importante per l’Aston Martin, che a Monaco ha conquistato il secondo posto grazie all’ottima prestazione di Fernando Alonso. Il due volte campione del mondo è riuscito a mantenere la posizione dall’inizio alla fine senza alcun affanno, e come unico rimpianto ha quello di non essere riuscito a dare fastidio a Verstappen praticamente per tutta la durata del Gran Premio, oltre al fatto di aver perso la pole position all’ultimo momento nella giornata di sabato. La strategia di gara non è stata perfetta, con quelle gomme slick montate mentre arrivava la pioggia che sicuramente hanno vanificato qualsiasi speranza di successo per l’asturiano, ma il risultato generale resta comunque notevole. Male invece Lance Stroll, il quale ha fatto amicizia in diverse occasioni con i muretti del Principato.

“Arrivare secondi a Monaco con Alonso è un risultato straordinario per tutta la squadra – ha detto Mike Krack, team principal dell’Aston Martin. Dimostra quanta strada siamo riusciti a fare: è stata una gara difficile da gestire, abbiamo scelto di montare le hard a Fernando, sperando di sfruttare la strategia per sorpassare Max più avanti in gara. Poi è arrivata la pioggia: inizialmente l’acquazzone non era forte e siamo andati di nuovo sulle slick perché una gomma hard e usata su una pista bagnata era troppo difficile da gestire. Dopodiché è subito aumentata e passare alle intermedie era la logica conseguenza. Questo non ha fatto alcuna differenza sul risultato finale, perché non avremmo comunque raggiunto Max”.

“Fernando ha guidato magnificamente in condizioni insidiose eguagliando il miglior risultato di sempre dell’Aston Martin in Formula 1, quindi bravo! Lance aveva dei danni dopo il primo giro ma ha guidato con la giusta verve e superato un paio di macchine, un qualcosa di fantastico da vedere. Ha giudicato correttamente il passaggio alle intermedie ma ha perso l’ala anteriore dopo un colpo alle barriere. Partendo quattordicesimo sarebbe stata a prescindere una gara complicata per lui, ma ha tenuto la testa alta tutto il tempo. In Spagna il nostro obiettivo sarà quello di riportare entrambe le vetture in zona punti”.