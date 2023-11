Formula 1 | Aston Martin rinasce nel venerdì di qualifiche ad Interlagos [VIDEO]

Formula 1 GP Brasile Aston Martin – Rinascita dell’Aston Martin nella sessione di qualifica valida per il Gran Premio del Brasile, terzultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Al termine di una Q3 caratterizzata dal caos, a causa di una vera e propria tempesta che si è abbattuta su Interlagos nei momenti conclusivi della sessione, Lance Stroll e Fernando Alonso sono riusciti a portare le rispettive AMR23 in terza e quarta posizione, garantendosi un piazzamento importante in vista della gara di domenica sera.

La scuderia inglese, prima ad uscire dalla pit lane in Q3, ha sfruttato la pista nel momento migliore della sessione, ottenendo un vantaggio nel confronto con i concorrenti, i quali hanno sofferto non solo il forte vento, ma anche l’arrivo di una pioggia leggera – almeno inizialmente – che ha penalizzato fortemente il grip. Adesso, per Alonso e Stroll, l’obiettivo sarà confermarsi nella Sprint di questo pomeriggio, occasione ghiotta per garantirsi punti importanti per il campionato.

Appuntamento alle 15.00 di oggi per la qualifica Shoot-Out che stabilirà l’ordine di partenza della Sprint in programma sempre questa sera alle 19.30.