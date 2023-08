Formula 1 | Aston Martin, Krack difende Stroll dalle critiche

Formula 1 Aston Martin Krack Stroll – Intervistato da RaceFans.net, Mike Krack ha difeso le prestazioni mostrate da Lance Stroll in questa prima parte di stagione, precisando come il canadese sia stato penalizzato non solo dall’infortunio ai polsi patito all’inizio del campionato, ma anche dalla sfida con un pilota di primissimo livello come Fernando Alonso, fin qui autore di diversi podi. Due scogli importanti che non hanno permesso al figlio di Lawrence Stroll di estrarre il massimo del potenziale dalla fin qui competitiva AMR23.

“Nel momento in cui avevamo la vettura al punto giusto, Fernando ha ottenuti punti molto importanti, mentre Lance è tornato dall’infortunio invernale e non è riuscito a conquistare dei punti a Jeddah”, ha affermato il TP del team inglese. “Poi a Miami non siamo riuscii a svolgere un buon lavoro come squadra”.

“Per noi però non è stato un problema, anche perchè nel corso dell’anno è riuscito a mostrare delle buone performance, come ad esempio in Ungheria, dove ha gareggiato allo stesso livello di Fernando”, ha proseguito. “Inoltre, Stroll, deve sfidarsi con uno dei piloti più forti di sempre, ovvero Fernando Alonso. Non è un ruolo semplice e Lance lo sta interpretando nella maniera corretta”.

“C’è una grande differenza di punti tra loro, ma ci sono anche dei motivi. Non guardiamo alla disparità tra i due e questa differenza non pesa a livello di team. Non guardiamo nel dettaglio quanti ne ha totalizzati in meno rispetto all’altro pilota. Noi cerchiamo sempre di fare il meglio con entrambi i nostri piloti”, ha concluso il Manager tedesco.