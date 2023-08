F1 | Magnussen felice del rinnovo con Haas

Kevin Magnussen sarà al volante della Haas anche per la prossima stagione. Il pilota danese che vanta 150 Gran Premi in carriera, si è detto soddisfatto e contento di proseguire il lavoro con il team americano.

“Sono ovviamente molto felice di vedere il mio rapporto con il team MoneyGram Haas esteso ancora una volta. Il mio ritorno nel 2022 è stato inaspettato ma è stato pieno di numerosi momenti salienti, e anche se questa stagione non è andata come speravamo, siamo comunque riusciti a entrare in zona punti e abbiamo mostrato il potenziale del pacchetto che abbiamo. Ci sono molte gare rimanenti nel 2023 e abbiamo molto lavoro da fare per continuare a capire la VF-23, quell’apprendimento può essere applicato alla vettura 2024. I miei ringraziamenti, come sempre, vanno a Gene Haas e Guenther Steiner per avermi dato l’opportunità di continuare a correre nello sport che amo”