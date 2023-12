Formula 1 | Stella non ha dubbi: “Verstappen, Norris e Alonso i migliori sulla griglia”

Formula 1 Stella – Intercettato dalle colonne di DAZN Esp, Andrea Stella ha tracciato una graduatoria sul talento dei piloti presenti all’interno dello schieramento di partenza della stagione 2024, precisando come le sue preferenze siano tutte dalla parte di Max Verstappen, Lando Norris e Fernando Alonso. Per motivi diversi, più o meno spiegati all’interno del virgolato riportato nelle righe in basso, il Team Principal della McLaren ha espresso questa preferenza, lasciando tra l’altro fuori da questa speciale classifica Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Una scelta curiosa, ma che si basa su caratteristiche specifiche dei piloti citati.

Stella e le dichiarazioni su Verstappen, Norris e Alonso

“A parità di auto i miei tre migliori piloti sulla griglia di partenza sono Max Verstappen, Lando Norris e Fernando Alonso. Piastri possiede talento ed intelligenza, oltre al fatto che riesce a restare molto calmo nei momento clou di un fine settimana di gara, mentre Lando può contare sulla velocità e sulla consistenza. Riesce a gestire al meglio le mescole. Non ho dubbi che con una vettura competitiva potrà battagliare per il campionato. In generale, però, se devo pensare al pilota completo, dico Fernando. Non ha punti deboli e questo lo rende unico. Non è il migliore in diversi aspetti, ma mixa il tutto e nel complesso risulta il più forte sulla griglia. Un pizzico della sua mentalità la rivedo in Oscar. Entrambi sono capaci di calcolare dati durante la guida”.

Il punto sull’annata di questi piloti

Verstappen, ricordiamo, al termine di un’annata semplicemente perfetta è riuscito a garantirsi il terzo titolo mondiale della carriera, sfruttando al meglio l’enorme potenziale di una Red Bull apparsa dominante per lunghi tratti della stagione. Alonso, invece, ha mostrato un ottimo passo nella prima parte del campionato, specialmente fino all’estate, ma successivamente – complice anche della crisi tecnica imboccata dalla AMR23 – non è riuscito a garantirsi stabilmente le posizioni di vertice della classifica, aspetto che l’hanno costretto alla quarta posizione nel mondiale Piloti. Infine, Lando Norris: l’inglese, dopo un primo terzo di campionato orribile a causa delle carenze della MCL60, ha sfruttato al meglio la crescita tecnica della vettura, ottenendo sette podi e il sesto posto in graduatoria. Uno score importante che il britannico spera di migliorare nel 2024.