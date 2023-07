Formula 1 | Arrivabene: “Difficile al momento battere il binomio Red Bull-Verstappen” [VIDEO]

Formula 1 Arrivabene Red Bull Verstappen – Presente come ospite a Race Anatomy, la trasmissione che va in onda la sera di ogni Gran Premio di Formula 1 su Sky Sport F1 HD, Maurizio Arrivabene ha commentato il dominio che Red Bull e Max Verstappen stanno mettendo in mostra nell’ultimo anno e mezzo, precisando come il binomio sia riuscito a garantirsi un’alchimia quasi perfetta.

L’arrivo dei nuovi regolamenti tecnici, unito alla crescita spaventosa del pilota olandese, ha di fatto aperto una nuova era di successi in Formula 1, costringendo i team rivali ad un’inseguimento fin qui povero di soddisfazioni. Una condizione importante che quasi certamente proseguirà fino a fine campionato e che potrebbe confermarsi anche nel 2024, vista la stabilità regolamentare che ci sarà fino al 2026.

Red Bull, ricordiamo, ha fin qui conquistato tutte le vittorie in campionato, mentre Verstappen si è garantito otto successi su dieci gare disputate (due sono andate a Sergio Perez, una non è stata disputata, ovvero quella di Imola). Un marcia trionfale che ben presto lo porterà a conquistare il terzo titolo mondiale della carriera.

Prossimo appuntamento con la Formula 1 tra due settimane all’Hungaroring, teatro del Gran Premio d’Ungheria. Il round magiaro aprirà l’ultimo back-to-back prima della pausa estiva che comprenderò anche la prova di Spa-Francorchamps, anticipata a luglio rispetto alle stagioni precedenti.